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Астролог рассказала, какие решения не стоит принимать в ретроградный Меркурий
Фото: pixabay.com/gookingsword

Астролог рассказала, какие решения не стоит принимать в ретроградный Меркурий

Ксения Монахова

Общество

В конце января Меркурий станет ретроградным. Астролог Алена Никольская рассказала, чего стоит опасаться в последнюю неделю месяца.

По ее словам, период с 25 по 31 января станет непростым для всех представителей знаков зодиака. Астролог следует проявить максимальную осторожность.

— На этой неделе у нас с вами продолжают быть довольно напряженные аспекты. Во-первых, у нас с вами будет полнолуние. Полнолуние довольно энергетически заряженное, — рассказала Никольская.

Она отметила, что в последнюю неделю января сразу шесть планет Солнечной системы станут «буквально искрить», что может привести к потрясениям. Астролог рекомендует держаться подальше от социально активных людей, так как из-за их энергетики можно пострадать самому.

Также с 25 по 31 января произойдет соединение Венеры и Плутона, что повлияет на личную жизнь большинства людей.

— Это всегда перчинка в отношениях. Постарайтесь быть более внимательным к своему любимому человеку, потому что ревность сейчас будет зашкаливать, — рекомендует астролог.

Из-за того, что Меркурий в конце января станет ретроградным, стоит отказаться от важных дел, сделок и подписания бумаг. В таким положении планета будет находиться до конца февраля, считает Никольская.

Однако в последнюю неделю января будут и положительные аспекты. Так, 28 января Юпитер соединится с Солнцем, что принесет позитивные моменты. Астролог рекомендует обратиться за помощью к высшим силам или тем людям, которые смогут стать благодетелями. По мнению Никольской, они окажут помощь и поддержку в важных вопросах, сообщает «Пятый канал».

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