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«Наш ангел»: директор Юлии Началовой показала архивное фото со звездой в гримерке
Фото: instagram.com/isaeva.anya

«Наш ангел»: директор Юлии Началовой показала архивное фото со звездой в гримерке

Ксения Монахова

Звезды

Директор и близкая подруга певицы Юлии Началовой поделилась архивным снимком со звездой. Фотографию Анна Исаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке директор позирует перед зеркалом вместе с Началовой, которая перед выходом на сцену ела фастфуд. Певица была одета в роскошное черное платье, на шее у нее красовалось элегантное колье.

— Если вам интересно, откуда это фото и почему на столе в гримерной бургеры, — поясню. Это съемки проекта «Два голоса» канала СТС, 2015–2016 годы, ведущие — Началова и Шепелев. Так вот, иногда в гримерку привозили «вредную еду», есть очень хотелось, потому что съемочный процесс занимал по 18–19 часов, — пояснила Исаева.

После чего директор Началовой напомнила, что ко дню рождения артистки, 31 января, готовится серия фильмов про жизнь и творчество Юлии. В 2021 году ей исполнилось бы 40 лет.

Поклонники Началовой поблагодарили Исаеву за опубликованный снимок и сохранившуюся память о звезде.

«Спасибо вам за память о Юле»; «Ты всегда с нами, наш ангел. Спасибо всем друзьям и близким, что делитесь с нами информацией»; «Наша Юлечка! Красоточка!»; «Благодарю вас за преданность», — написали в комментариях.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет от развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности.

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