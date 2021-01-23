Появилось видео с сыном Юлии Началовой, рожденным после ее смерти

Юлия Началова умерла умерла почти два года назад / Фото: youtube.com

Журналисты портала Super смогли снять видео с сыном Юлии Началовой, который родился после ее смерти. Певица скончалась почти два года назад, но ее возлюбленный, судья Вячеслав Кудря смог осуществить их мечту о появлении на свет совместного ребенка.

СМИ сняли заветные кадры на дне рождения дочери артистки Веры Алдониной. На праздник пришел и Кудря, держа на руках малыша. Наследница Началовой в кадре нежно целует мальчика.

Видео: Super

Выяснилось, что певица давно хотела еще раз стать матерью, она пыталась делать ЭКО, а потом решила заморозить яйцеклетки. Поэтому после ее смерти смог появиться сын.

Сам Кудря по телефону принял поздравления от журналистов с рождением малыша, но не стал уточнять, кто его мама. Мужчина только сказал, что у него нет супруги и мальчика он воспитывает один, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Журналисты уверены, что малыш, которому на вид уже месяцев 7-8, является сыном Юлии Началовой.

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