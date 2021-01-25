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«Спасибо, что был моим папой!»: скончался отец Насти Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

«Спасибо, что был моим папой!»: скончался отец Насти Каменских

Ксения Монахова

Звезды

Скончался отец певицы Насти Каменских Алексей Жмур. Трогательное видео звезда опубликовала в память о папе в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах певица встречает 2021 году в кругу семьи. Она записала видео с отцом перед праздничным ужином, на котором Жмур пожелал своей супруге, матери Анастасии, здоровья, а также стройной фигуры. А дочери, Насте Каменских, он «наказал» быть любимой.

— Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь — своим мужем! Я помню, что любовь — самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным. Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап! — подписала трогательное видео звезда.

Поклонники выразили соболезнования Насте Каменских.

«Искренние соболезнования. Видно, светлый человек»; «Какой светлый человек, чувствуется мудрость, сила и любовь в нем»; «Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело», — написали они в комментариях.

Причины смерти Алексея Жмура не называются.

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