Повышенная опасность схода лавин сохраняется на Кавказе, Кубани и Дальнем Востоке

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На этой неделе сохраняется высокая опасность схода лавин на Северном Кавказе, Кубани, Дальнем Востоке, а также в Мурманской области. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

— В период с 25 января по 1 февраля сохраняется высокая степень лавинной опасности в горных районах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Краснодарском крае, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, а также в Мурманской области и Красноярском крае, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Согласно данным ученых, на юго-востоке Дальнего Востока и в южных и восточных регионах Сибири образовались условия для формирования наледей на реках. Это может привести к подтоплениям земли, которая располагается в низине, и некоторых домов.

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