Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Повышенная опасность схода лавин сохраняется на Кавказе, Кубани и Дальнем Востоке
Ëûæíûå òðàññû â ðàéîíå Êðàñíîé Ïîëÿíû çàêðûòû èç-çà ïîâûøåííîé ëàâèíîîïàñíîñòè

Повышенная опасность схода лавин сохраняется на Кавказе, Кубани и Дальнем Востоке

Никита Абрамов

Общество

На этой неделе сохраняется высокая опасность схода лавин на Северном Кавказе, Кубани, Дальнем Востоке, а также в Мурманской области. Об этом в понедельник, 25 января, рассказал Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

— В период с 25 января по 1 февраля сохраняется высокая степень лавинной опасности в горных районах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Краснодарском крае, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, а также в Мурманской области и Красноярском крае, — говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Согласно данным ученых, на юго-востоке Дальнего Востока и в южных и восточных регионах Сибири образовались условия для формирования наледей на реках. Это может привести к подтоплениям земли, которая располагается в низине, и некоторых домов.

Читайте также: Сотрудника администрации Норильска задержали по уголовному делу о сходе лавины

Северный КавказДальний Востоксход лавины
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Дистанционка: что изменилось в Трудовом кодексе

Все мнения
О проекте