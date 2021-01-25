Никита Ефремов рассказал, какие темы обсуждает с психотерапевтом

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Российский актер Никита Ефремов заявил, что обсуждает со своим психотерапевтом, жениться на своей девушке Марии Иваковой или нет.

— Этот вопрос я обсуждаю со своим терапевтом. Он не такой для меня простой. Конечно, обсуждаю, это важно. Это нормально, она знает об этом, у нас открытые отношения. Женитьба — очень серьезный шаг, у меня уже есть опыт неудачного брака, — заявил актер.

Ефремов считает, что на него «может накинуться снова хомут, что он должен», и это мешает ему быть свободным и честным в своем выборе и понимании того, чего он хочет.

По его словам, он очень часто сливался с людьми или нарушал их границы, поэтому ему важно их обозначать и понимать.

Кроме того, Ефремов обсуждает с психотерапевтом боль, которую проживает, и просит также помощи у своих друзей. Кроме того, психотерапевт помог ему побороть алкогольную зависимость.

Видео опубликовано на YouTube.

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