Два глубоких выдоха: эксперт рассказал, как победить эмоциональное выгорание

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Победить эмоциональное выгорание можно, если придерживаться простой методики правильного дыхания. Подробно о ней сообщает ФАН со ссылкой на слова консультанта в кризисных ситуациях Александра Шанина.

Специалист считает, что любой человек в той или иной степени зависит от настроения. Поэтому при плохом духе у него все валится из рук, а мотивация пропадает. Обычно такое состояние «лечат» с помощью шопинга или других внешних факторов, приносящих радость. Однако Александр Шанин отметил, что это не единственный способ улучшить свое состояние.

Наиболее эффективно справиться с этим поможет техника, которая называется «Паруса» — «технология новой жизни».

— Сначала нужно сделать глубокий вдох, затем сразу его повторить. Далее человеку необходимо отследить разницу между ними. Выяснить, какой из этих вдохов был более насыщенным, — пояснил эксперт.

В итоге выясняется, что получаются два различных по глубине вдоха. В одном из них человек будто дотягивается до условной верхушки и достигает точки удовольствия. Дело в том, что, когда это происходит, он осознанно отказывается прерывать вдох. По словам Александра Шанина, задача состоит в том, чтобы произошел полный отказ от выхода в точку удовольствия на постоянной основе с постоянным отслеживанием изменений в своем состоянии.

Благодаря данному методу человек поймет, что на протяжении долгого времени он регулярно достигал точки удовольствия, но не придавал этому должного значения, то есть не ценил этого. Если же ему удастся перейти в новый режим дыхания, то уже спустя двое суток он заметит перемены в своем настроении.

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