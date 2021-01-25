Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Водитель иномарки выстрелил в «газель» на трассе в Подмосковье
Фото: Pixabay/Fleimax

Водитель иномарки выстрелил в «газель» на трассе в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Водитель иномарки выстрелил в «газель», разбив стекло машины, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний москвич. Специалисты обнаружили у него под водительским сиденьем восемь металлических сфер, а также, предположительно, пневматический пистолет, который направили на экспертизу.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

Читайте также: Мужчина обстрелял окно жилого дома в центре Москвы из пневматического пистолета

Подмосковьестрельба«Газель»
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Все мнения
О проекте