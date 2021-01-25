Водитель иномарки выстрелил в «газель» на трассе в Подмосковье

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Водитель иномарки выстрелил в «газель», разбив стекло машины, после чего скрылся. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний москвич. Специалисты обнаружили у него под водительским сиденьем восемь металлических сфер, а также, предположительно, пневматический пистолет, который направили на экспертизу.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

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