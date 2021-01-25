«В свои 50 лет...»: Савичева рассказала об интересной жизни своего отца

Фото: Пресс-служба «Авторадио»

Певица Юлия Савичева рассказала об интересной и насыщенной жизни своего отца Станислава.

— В свои 50 лет он выучился на спасателя МЧС и сейчас, помимо музыки, работает в курганском аэропорту, встречает и провожает самолеты. Всегда наготове! — написала певица.

По ее словам, Станислав, кроме этой работы, продолжает заниматься музыкой. Он пишет песни, придумывает музыку, аранжировки. Также у него есть своя группа, в которой он играет на барабанах.

— Мне кажется, люди зачастую сами списывают себя со счетов, думая, что уже поздно что-то менять, боясь потерять то, что имеют, настраивая себя на негативный исход событий, — написала в своем Instagram-аккаунте Савичева.

Поклонники с интересом отреагировали на пост певицы: «Юлечка, у вас замечательный папа»; «Конечно, никогда не поздно что-то хорошее начать делать»; «Какой у вас папа! Молодец!».

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