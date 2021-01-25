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Полиция задержала подозреваемого в краже в салоне сотовой связи ЮВАО
Фото: moscow.sledcom.ru

Полиция задержала подозреваемого в краже в салоне сотовой связи ЮВАО

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже в одном из салонов сотовой связи ЮВАО. Об этом сообщает ГУ МВД России по столице на своем официальном сайте.

В правоохранительные органы поступило заявление о краже в магазине техники на Рязанском проспекте. По информации, неизвестный разбил стекло и отжал пластиковую дверь салона сотовой связи. Проникнув в помещение, он украл несколько мобильных телефонов. Общий материальный ущерб составляет 200 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Полицейским удалось задержать подозреваемого на Зеленодольской улице. Пойманный 28-летний мужчина сбыл похищенную технику и потратил денежные средства, уточнили в МВД.

Следственные органы возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемого обязали к принудительной явке.

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