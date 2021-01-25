Эксперт рассказал о «хитрости скандинавов» в дуэли между Большуновым и Мяки

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Норвежские лыжники намеренно завалили россиянина Александра Большунова на участке, где не было камер. Таким образом Йони Мяки из Финляндии, не нарушая правил, занял свою позицию на финишной прямой. Об этом в интервью RT сообщил четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

Он считает, что поражение на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти станет для Александра Большунова значительным поводом для более усердной подготовки к чемпионату мира.

— Жесткая конкуренция в лыжах была всегда. То, что в Лахти и у женщин, и у мужчин мы увидим своеобразный чемпионат Норвегии, было известно еще до начала соревнований. В свою очередь то, что произошло на финише, — следствие чисто русского менталитета, — отметил эксперт.

Он объяснил это тем, как сегодня проводится награждение спортсменов в условиях пандемии. По программе борьбы с коронавирусом организаторы просят атлетов самостоятельно надевать медали. Однако в разных командных дисциплинах это происходит по-разному: французы или норвежцы забирают свои медали, и каждый сам себе их вешает, а российские или белорусские спортсмены надевают их друг на друга.

— Западные спортсмены всегда действуют каждый за себя. Такой же принцип они преследуют и в борьбе. Я думал об этом, когда Большунова завалили в скиатлоне на том участке, где не было камер. На мой взгляд, это было сделано намеренно, — добавил Николай Зимятов.

По его мнению, норвежские спортсмены всегда были сильны в командной тактике, особенно в «гипертрофированной тактической хитрости на дистанции». Все они в этом напоминают охотников, которые способны подставить ногу сопернику, если позволяет ситуация, заключил эксперт.

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