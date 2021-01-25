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Москвичи стали чаще пользоваться услугами такси
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичи стали чаще пользоваться услугами такси

Анастасия Волоснова

Город

В столице растет спрос на услуги такси. Пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале рассказала, как часто москвичи пользуются каршерингом и вызывают водителей такси.

По данным Дептранса, в пятницу, 22 января, каждый автомобиль столичных сервисов такси выполнил в среднем 11 поездок. Эта цифра на 11 процентов больше, чем среднее количество поездок в любой другой будний день января, отметили в департаменте.

Всего 22 января количество поездок за день увеличилось на 75 тысяч, в воскресенье, 24 января — на 60 тысяч. Лидером по числу заказов стал «Яндекс», чьи автомобили обслужили 82 процента поездок. Второе место занял сервис такси «Ситимобил».

В пресс-службе ведомства отметили, что в период с 22 по 24 января каждый столичный автомобиль каршеринга был использован в среднем 6 раз. Чаще всего москвичи пользовались услугами компании «Яндекс.Драйв», выполнив 45,9 процента поездок. На машинах «Делимобиля» жители столицы осуществили 34,3 процента поездок, на BelkaCar — 16,2 процента поездок.

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