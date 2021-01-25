Россия поднимет вопрос о вмешательстве США на международных площадках

Фото: mid.ru / МИД РФ

Москва будет ставить вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации на международных площадках. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что эта проблема обсуждается с американскими дипломатами в двустороннем формате.

— Этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что разговор по данной теме еще не закончился.

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