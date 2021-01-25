Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россия поднимет вопрос о вмешательстве США на международных площадках
Фото: mid.ru / МИД РФ

Россия поднимет вопрос о вмешательстве США на международных площадках

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Москва будет ставить вопрос о вмешательстве США во внутренние дела Российской Федерации на международных площадках. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что эта проблема обсуждается с американскими дипломатами в двустороннем формате.

— Этот вопрос будет поставлен и на площадках международных организаций, которые и занимаются подобной проблематикой, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что разговор по данной теме еще не закончился.

Читайте также: МИД РФ выразил протест послу США в связи с поддержкой незаконных акций в России

Мария ЗахароваРоссияСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Все мнения
О проекте