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Цискаридзе рассказал, как мать обманом заманила его на концерт Высоцкого
Фото: instagram.com/tsiskaridze

Цискаридзе рассказал, как мать обманом заманила его на концерт Высоцкого

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе в день рождения барда Владимира Высоцкого рассказал о том, как ходил на его концерт.

Педагог признался, что в детстве не очень любил творчество певца, поскольку много лет его не понимал.

— Мое понимание его творчества наступило гораздо позднее, хотя Высоцкого обожала моя мама. Я буквально не переносил его песни, стихи, которыми мама заслушивалась и восхищалась. Для меня он оставался непонятным много лет, — заявил артист.

По словам Цискаридзе, в сентябре 1979 года его мама сказала собираться на балет, но на самом деле обманула сына и отвела его на концерт Высоцкого.

— Она «заманила» меня на концерт обожаемого ею Высоцкого, который он давал в Тбилиси в ДК «Строитель». Потому что по-другому я бы идти отказался. Вот так, сам того не подозревая и не желая, я оказался на выступлении Высоцкого буквально за несколько месяцев до его смерти. Сейчас это были бы совсем другие эмоции, — отметил Цискаридзе на своей странице в Instagram.

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Владимир ВысоцкийНиколай Цискаридзесоцсети
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