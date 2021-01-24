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«Хочешь еще хейта?»: Цискаридзе заявил о родстве с Давой
Фото: Youtube.com / MAXMANIA

«Хочешь еще хейта?»: Цискаридзе заявил о родстве с Давой

Виктория Федотова

Звезды

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что они с блогером Давидом Манукяном состоят в родстве. Во время шоу «Танцы со звездами» знаменитый педагог похвалил Даву за умение танцевать.

Он поддержал блогера из-за большого количества негатива в его адрес после расставания с певицей Ольгой Бузовой.

— Хочешь еще хейта? Я просто вам рассказал перед началом. Я бы в жизни никогда не узнал, кто такой Дава, если бы где-то не прочитал или не услышал фамилию Манукян. Я тогда стал интересоваться, я потом тебе объясню за кулисами. Ты какой-то мой дальний родственник. Так что пусть теперь хейтеры ломают головы, — заявил Цискаридзе.

Дава и все присутствующие были очень удивлены, а Манукян, пользуясь случаем, передал привет своей бабушке и заявил, что очень хочет узнать подробности.

Цискаридзе отметил, что тоже ссорился с Бузовой, а потом она ему «крутила фуэте».

Видео опубликовано на телеканале «Россия 1».

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

Читайте также: «Вся страна волнуется»: Манукян впервые прокомментировал расставание с Бузовой

Николай Цискаридзеобщение с родными Давид Манукян
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