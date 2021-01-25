«Гляну в зеркальце — одна кручина»: Пегова опубликовала фото без макияжа

Фото: instagram.com/pegovairina

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала снимок, на котором она предстала перед поклонниками без макияжа.

Фотографию актриса подписала стихотворением поэтессы Ларисы Рубальской.

— Годы идут, годы движутся, / Челюсть вставлена, трудно дышится. / Гляну в зеркальце — одна кручина. / Шея в складках, лицо в морщинах, — написала Пегова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики актрисы заметили, что жаловаться на внешность ей еще точно рано. В комментариях они оставили множество комплиментов: «Но вы красавица, вот честно!»; «А главное — вы полны внутри!»; «Огорчаться, наверное, не следует».

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