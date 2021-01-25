Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Гляну в зеркальце — одна кручина»: Пегова опубликовала фото без макияжа
Фото: instagram.com/pegovairina

«Гляну в зеркальце — одна кручина»: Пегова опубликовала фото без макияжа

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса Ирина Пегова опубликовала снимок, на котором она предстала перед поклонниками без макияжа.

Фотографию актриса подписала стихотворением поэтессы Ларисы Рубальской.

— Годы идут, годы движутся, / Челюсть вставлена, трудно дышится. / Гляну в зеркальце — одна кручина. / Шея в складках, лицо в морщинах, — написала Пегова в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики актрисы заметили, что жаловаться на внешность ей еще точно рано. В комментариях они оставили множество комплиментов: «Но вы красавица, вот честно!»; «А главное — вы полны внутри!»; «Огорчаться, наверное, не следует».

Читайте также: «Явный перебор»: фанатов возмутил новый образ Ирины Пеговой

внешностьбез макияжаИрина Пегова
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Гарик Харламов: сказка о сильно пьющем принце

Все мнения
О проекте