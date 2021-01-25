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Задержан пьяный мужчина, угрожавший прохожим пистолетом на стройке в центре Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Задержан пьяный мужчина, угрожавший прохожим пистолетом на стройке в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Басманный тупик Карта всех событий

На стройке в центре столицы полиция задержала мужчину, угрожавшего прохожим оружием. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Днем в воскресенье, 24 января, в полицию поступило сообщение о мужчине, который угрожал пистолетом проходящим мимо горожанам. Мужчина находился на строительном объекте в Басманном и был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция выехала на место происшествия и задержала гражданина. Им оказался мужчина 1985 года рождения. У него был обнаружен травматический пистолет ИЖ-78 и разрешение на ношение этого оружия.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, передает агентство городских новостей «Москва».

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