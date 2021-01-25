Исторические модели трамваев серии Tatra T3 можно встретить на улицах Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве можно встретить исторические модели трамваев серии Tatra T3. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что «Татры» являются одной из самых популярных в мире моделей трамваев. В советские годы они были выпущены в количестве 14 113 штук и поставлены в десятки разных стран и городов.

По улицам Москвы было запущено более двух тысяч трамваев данной серии.

— Вплоть до начала 1990-х они оставались единственной моделью в нашем городе, — говорится в сообщении.

Сейчас на улицах столицы осталось всего несколько десятков классических трамваев. Им на смену были запущены современные «Витязи», более комфортные и технологичные, но не менее атмосферные, добавили в ведомстве.

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