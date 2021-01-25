Главархив Москвы рассказал, как могло выглядеть столичное метро

Фото: Б. Приходько. Москва. Март 1960 г. Главархив Москвы

На портале «Я дома» открылась новая онлайн-выставка «Развитие городского транспорта», организованная Главархивом совместно с центрами госуслуг. О том, когда была запущена первая «конка», кто и как строил метрополитен, сколько трамваев запускали на улицы столицы, можно узнать не только на портале, но и в центрах «Мои документы».

В начале XX века Москва быстро развивалась, население города росло — шел вовсю поиск быстрого, дешевого и вместительного вида транспорта, но не все попытки имели успех. Главархив хранит множество документов о первых и неудавшихся планах новых способов передвижения.

Так, согласно докладной записке, хранящейся в Главархиве, 18 сентября 1902 года инженерами Евгением Кнорре и Петром Балинским в Московской городской думе был представлен проект подземных и наземных электрических железных дорог, обсуждение которого шло до 1903 года. Предполагалось, что построят 74 надземные и подземные станции, по которым будут двигаться электрические трамваи, а протяженность линий метро составила бы 105 километров.

Вот только инженеры собирались получить права на использование метрополитена как частные предприниматели, они также выступали в роли инвесторов. В этом случае государство не расходовало казну на постройку, которая составляла не менее 155 миллионов рублей. Однако власти должны были передать инженерам рельсовые пути, принадлежащие городу. Кроме того, предприниматели выдвигали требование в безвозмездном праве пользования площадями, улицами, реками, каналами и общественными парками. Использовать метро таким образом Кнорре и Балинский собирались 81 год и лишь после передать его во владение городу.

Сохранился доклад Московской городской управы и железнодорожной комиссии от 31 января 1903 года с предложением отклонить проект как финансово невыгодный. 81 год как время пользования метро предпринимателями, сочли дорогостоящим, исходя из высокого дохода дорог. Было установлено, что для горожан дешевле и удобнее будет заменить часть путей линиями электрического трамвая.

Проект был признан несостоявшимся, и метрополитен в столице появился лишь в 1935 году.

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