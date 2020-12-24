Главархив Москвы рассказал, как расширялся ГУМ в 1950-х годах

Фонтан в ГУМе / Фото: Анна Быкова

24 декабря 1953 года обновленный Государственный универсальный магазин открылся для жителей и гостей столицы. В Главархиве хранятся уникальные документы, рассказывающие о том, как происходило расширение торговых площадей знаменитого универмага.

— История сегодняшнего ГУМа берет свое начало со времен Московских торговых рядов: в этом месте близ стен Кремля московские купцы вели торговлю до второй половины XIX. Узнаваемое здание Государственного универсального магазина было построено в Москве в 1893 году по проекту Александра Померанцева, — рассказала начальник Отдела публикации архивного фонда Екатерина Алексеева.

В 1930-х годах здание ГУМа чудом сохранилось. В это время проходил конкурс на постройку высотки Народного комиссариата тяжелой промышленности, и многие проекты предполагали снос магазина. Данные задумки, к счастью, не победили в конкурсе, и ГУМ остался на своем прежнем месте. В 1950-х годах здание знаменитого магазина перенесло масштабную реставрацию, но на этом изменения для здания Государственного универсального магазина не закончились.

20 августа 1953 года Совет министров СССР выпустил постановление «Об организации универсального и гастрономического магазинов в здании ГУМа и в доме № 17 по Ветошному переулку в г. Москве». Следуя данному постановлению, торговые площади магазина нуждались в расширении.

— Для предстоящего расширения требовалась место, поэтому 21 августа 1953 года вышло решение Исполкома Моссовета, хранящееся в Главархиве Москвы, согласно которому необходимо было до 1 сентября этого года переселить жильцов из малого корпуса соседнего дома № 17 по Ветошному переулку, а также к 1 января 1954 года перевести оттуда военизированную пожарную охрану Первого оперативного отдела УМВД столицы, — добавила Екатерина Алексеева.

21 декабря 1953 года переоборудование здания ГУМа завершилось. Спустя два дня вышел приказ по Министерству торговли СССР «Об открытии универсального и гастрономического магазина на Красной площади в Москве». Исходя из этого документа 24 декабря 1953 года для посетителей открылись Государственный универсальный магазин и магазин «Гастроном».

— Было установлено и время их работы — с 8 утра до 20 вечера ежедневно, а общим выходным днем назначили понедельник. Продавцов и кассиров снабжали соответствующей униформой: выдавались костюмы, платья, халаты, а также нагрудные значки «ГУМ». Работники носили в течение всего 8-часового рабочего дня. У дежурных администраторов и сотрудников торговой фирмы, которые наблюдали за порядком в залах, были надеты специальные нарукавные знаки. Начальника «Главунивермага» Министерства торговли СССР и директора ГУМа назначили ответственными за обеспечение порядка в здании Государственного универсального магазина, — подытожила эксперт.

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