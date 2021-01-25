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Пожару на заводе «Уфаоргсинтез» присвоили четвертый ранг сложности
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Пожару на заводе «Уфаоргсинтез» присвоили четвертый ранг сложности

Анастасия Волоснова

Происшествия

Пожару на заводе «Уфаоргсинтез» в Республике Башкортостан присвоен четвертый ранг сложности. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание произошло в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно данным МЧС, причиной пожара стало возгорание двух емкостей 20 и 25 кубометров с метано-водородной фракцией на открытой территории завода.

— Одна емкость разрушена, выделяющийся из второй емкости газ горит факелом высотой 10-15 метров. Пожарные осуществляют охлаждение емкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно, — уточнил госкомитет Башкирии по ЧС.

Спасатели перекрыли поступление газа. Локализация и ликвидация пожара будет происходить по мере выжигания остатков газа, отметили в ведомстве. Угрозы распространения пожара, по предварительным данным, нет.

На место происшествия также была вызвана служба для отслеживания предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, лаборатория Роснефти и госкомииета.

Во время инцидента один человек был госпитализирован, еще один пропал без вести, сообщает РИА Новости.

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