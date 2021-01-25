Ольга Бузова предстала перед поклонниками в новом образе

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Певица Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой предстала перед поклонниками в новом образе.

На фотографии Бузова запечатлена в откровенном облегающем платье серебристого цвета с длинным шлейфом. Сзади в платье есть просвет на бедрах. Образ звезды дополняют длинные белые перчатки и открытые туфли.

— Вот она, новая я. С нетерпением жду встречи со своими друзьями, — написала Бузова в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники неоднозначно отреагировали на новый образ певицы. Многим платье не понравилось: «Платье шикарное, но сзади ужас просто»; «А что с платьем? Прожгли?» и т. д.

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