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«От тебя отпишутся 60 миллионов»: Харламов и Воля предрекли расставание Бузовой и Давы
Фото: instagram.com/buzova86

«От тебя отпишутся 60 миллионов»: Харламов и Воля предрекли расставание Бузовой и Давы

Никита Абрамов

Звезды

Во время эфира шоу Comedy Club в мае 2020 года, гостем которого в тот раз стал рэпер и блогер Давид Манукян, юмористы Гарик Харламов и Павел Воля в шутку предрекли расставание звезды Сети с певицей Ольгой Бузовой.

На тот момент Дава и Бузова встречались около девяти месяцев.

— То, что вы вместе, это шикарно, но не дай Бог, если что-то пойдет не так. Во-первых, от тебя отпишутся 60 миллионов подписчиков, а потом пойдут клипы, клипы, клипы, — пошутили комики.

В итоге шутка, которую никто не принял всерьез, сбылась, пишет StarHit.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, так как тот поднимал на нее руку и изменял. После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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Comedy ClubОльга БузоваДавид Манукян
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