СМИ: Давид Манукян попал в больницу

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Рэпер и блогер Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, оказался в одной из столичных больниц. Звезда Сети серьезно повредил руку во время репетиции на шоу «Танцы со звездами».

В клинике врачи диагностировали исполнителю вывих в плечевом суставе, сообщает StarHit.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, так как тот поднимал на нее руку и изменял. После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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