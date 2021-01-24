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СМИ: Давид Манукян попал в больницу
Фото: youtube.com / Fametime TV

СМИ: Давид Манукян попал в больницу

Никита Абрамов

Звезды

Рэпер и блогер Давид Манукян, больше известный под псевдонимом Дава, оказался в одной из столичных больниц. Звезда Сети серьезно повредил руку во время репетиции на шоу «Танцы со звездами».

В клинике врачи диагностировали исполнителю вывих в плечевом суставе, сообщает StarHit.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, так как тот поднимал на нее руку и изменял. После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

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Ольга БузовагоспитализацияДавид Манукян
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