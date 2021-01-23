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«Дешевый театр»: Дана Борисова прокомментировала разрыв Бузовой с Манукяном
Дана Борисова не верит паре / Фото: instagram.com/danaborisova_official

«Дешевый театр»: Дана Борисова прокомментировала разрыв Бузовой с Манукяном

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Дана Борисова заявила, что расставание певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном является фикцией чистой воды. Цель артистки, как обычно, пиар.

Телеведущая уверена, что разрыв пары — ложь.

— Это детский сад. То они поженятся, то они салют пускают, то он ей кольцо за миллион рублей покупает, то она ему преданна всецело, то они расстались из-за каких-то поступков. Дешевый театр — дешевые актеры. Мы, например, с дочкой посмеялись. Это такой ход, чтобы отвлечь всех, — сказала Борисова.

Она посоветовала подписчикам думать о более важных проблемах, так как певица с блогером по сто раз в день будут говорить что угодно, лишь бы увеличивалась аудитория их социальных сетей, передает портал iReactor.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.

После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.

Напомним, что знакомство Бузовой и Манукяна произошло на съемочной площадке ее клипа на песню «Лайкер». Они изображали влюбленную пару и, видимо, так хорошо вжились в свои роли, что начали встречаться в реальной жизни. Роман продлился чуть более года и закончился непризнанной в России свадьбой на Мальдивских островах.

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расставаниеОльга БузоваДана Борисова
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