«Дешевый театр»: Дана Борисова прокомментировала разрыв Бузовой с Манукяном
Телеведущая Дана Борисова заявила, что расставание певицы Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном является фикцией чистой воды. Цель артистки, как обычно, пиар.
Телеведущая уверена, что разрыв пары — ложь.
— Это детский сад. То они поженятся, то они салют пускают, то он ей кольцо за миллион рублей покупает, то она ему преданна всецело, то они расстались из-за каких-то поступков. Дешевый театр — дешевые актеры. Мы, например, с дочкой посмеялись. Это такой ход, чтобы отвлечь всех, — сказала Борисова.
Она посоветовала подписчикам думать о более важных проблемах, так как певица с блогером по сто раз в день будут говорить что угодно, лишь бы увеличивалась аудитория их социальных сетей, передает портал iReactor.
Ранее Бузова заявила, что рассталась с Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице.
После этого мать Давы обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта, сам блогер никак не отреагировал на инцидент.
Напомним, что знакомство Бузовой и Манукяна произошло на съемочной площадке ее клипа на песню «Лайкер». Они изображали влюбленную пару и, видимо, так хорошо вжились в свои роли, что начали встречаться в реальной жизни. Роман продлился чуть более года и закончился непризнанной в России свадьбой на Мальдивских островах.
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