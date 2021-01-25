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Минсельхоз России не ожидает дефицита продуктов
Фото: Kozhokhin Alexander

Минсельхоз России не ожидает дефицита продуктов

Никита Абрамов

Экономика

Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов, а также не планирует дополнительных ограничений для выравнивания цен. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба ведомства.

— Правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются, — цитирует сообщение Минсельхоза ТАСС.

В ведомстве отметили, что производство продукции агропромышленного комплекса в России стабильно растет. Это позволяет постоянно обеспечивать продукцией внутренний рынок сверх пороговых значений по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности.

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