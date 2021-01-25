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Счетная палата опасается дефицита продуктов из-за регулирования цен
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Счетная палата опасается дефицита продуктов из-за регулирования цен

Никита Абрамов

Экономика

Счетная палата России считает, что могут возникнуть системные риски дефицита товаров, попавших под регулирование цен. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

— Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения, — говорится в документе.

Отмечается, что производителям может оказаться невыгодно продавать товары по установленным ценам. Однако и предложенной компенсации может быть недостаточно. В связи с этим производители могут направлять товары на склад в ожидании снижения или заморозки цен.

Также существует вероятность большого спроса на товары с пониженными ценами, что спровоцирует дефицит, который в свою очередь приведет к повышению цен.

В конце документа авторы уточнили, что более полные выводы можно будет делать после окончания первого квартала 2021 года.

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