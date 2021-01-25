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Разработчики и финансисты стали самыми востребованными специалистами в Москве
Фото: freepik.com

Разработчики и финансисты стали самыми востребованными специалистами в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Самыми востребованными профессиями в столице стали должности специалистов по кибербезопасности, финансистов и промышленных альпинистов. Подобную статистику вывели эксперты аналитического центра.

Кроме того, на столичном рынке труда много открытых вакансий для врачей общей практики, а также для работников в области финансов и страхования, добавили в центре.

В десятку самых востребованных профессий также входят мастера разных профилей. На столичном рынке труда активно ищут каменщиков, диспетчеров и промышленных альпинистов.

— Самый высокий спрос на рынке труда зафиксирован в строительной сфере: на 20 тысяч вакансий приходится только 5,6 тысячи соискателей, — отметили в центре.

Среди рабочих мест Москвы 19 процентов занимают должности в сфере торговли, 16 процентов — в сфере деловых услуг, 9 процентов — в финансовой деятельности, 8 процентов — на обрабатывающих производствах и 7 процентов — в транспортном комплексе.

Из-за пандемии коронавируса на рынке труда столицы сложилась напряженная ситуация в сфере услуг, где на 1,7 тысячи вакансий приходится 23,8 тысячи соискателей. COVID-19 повлиял также на область торговли, где на 12,3 тысячи предложений о работе приходится 36,5 тысячи претендентов, сообщает РИА Новости.

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