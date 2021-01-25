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Движение трамваев затруднено из-за ДТП в районе проезда Дежнева
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение трамваев затруднено из-за ДТП в районе проезда Дежнева

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, проезд Дежнёва, 3 Карта всех событий

Движение трамваев № 17 временно задержано из-за ДТП на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

По данным дептранса, в понедельник, 25 января, около 19:00 произошло ДТП с участием трамвая № 17 и пешехода. Инцидент случился недалеко от дома 3 в проезде Дежнева. В результате происшествия пострадал один пешеход, которому оказывается помощь врачей.

Из-за инцидента маршрут трамваев № 17 был задержан. В штатном режиме в районе аварии работают автобусы, сообщили в департаменте.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение пешеходом правил дорожного движения. Сотрудники службы ГИБДД уточняют подробности произошедшего.

Читайте также: Исторические модели трамваев серии Tatra T3 можно встретить на улицах Москвы

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