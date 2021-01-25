Служба безопасности Украины внесла в черный список Алену Апину

Фото: alena-apina.ru

Певица Алена Апина оказалась в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба министерства культуры страны.

Также в черном списке оказалась телеведущая Юлия Глебова.

— В министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной, — говорится в сообщении ведомства.

После внесения артистов в черный список украинского министерства культуры стал запрещен показ концертов, передач, фильмов и сериалов по телевидению с их участием, а также въезд в страну.

Из-за чего было принято такое решение, ведомство не уточнило.

Читайте также: Заразившийся COVID экс-супруг Алены Апиной остался без денег