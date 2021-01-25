Стало известно о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

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Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле подтвердило факт нападения на трех российских туристов. Они находятся в больнице.

Как отметили в российской дипмиссии, между россиянами и гражданином Турции возник бытовой конфликт. В результате мужчина нанес российским туристам многочисленные ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали. Два человека находятся в больнице с повреждениями различной степени тяжести, а состояние третьего опасений не вызывает. В ближайшее время его могут выписать из больницы, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом напал на трех россиян в Стамбуле. Инцидент произошел 24 января. В результате пострадали две женщины и мужчина. Позднее злоумышленника удалось задержать.

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