Один человек погиб при пожаре на заводе в Уфе

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Один человек погиб и еще один пострадал в результате пожара на территории завода «Уфаоргсинтез» в Уфе. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе МЧС России по Республике Башкортостан.

Пострадавшего госпитализировали. На месте пожара находится начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. В настоящее время продолжается факельное горение двух емкостей с нефтепродуктами, сообщает ТАСС.

Напомним, возгорание произошло в промзоне по адресу Бирский тракт, дом 2, корпус 5. Согласно данным МЧС, причиной пожара стало возгорание двух емкостей (20 и 25 кубометров) с метано-водородной фракцией на открытой территории завода.

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