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Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве и Подмосковье на выходных
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве и Подмосковье на выходных

Анастасия Волоснова

Город

К концу недели в Москву и Подмосковье вернется минусовая температура. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Во вторник, 26 января, в регионе будет облачно, пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов. В среду, 27 января, и четверг, 28 января, температура воздуха в столице окажется в районе от минус одного градуса до плюс одного градуса. Местами пройдет снегопад, на дорогах ожидается гололедица.

В ночь на пятницу, 29 января, в Москву придет похолодание. Днем температура составит от минус четырех до плюс одного градуса.

Температура в субботу, 30 января, понизится еще сильнее. Ночью значение термометра составит от минус десяти до минус пяти градусов, днем — от минус семи до минус двух градусов. В конце недели ожидаются небольшие осадки и облачность, дневная температура может достигать шести градусов мороза, ночная — девяти градусов мороза, сообщает Интерфакс.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе 26–28 января из-за ветра

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