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Площадь природного пожара в Анапе увеличилась до двух тысяч «квадратов»
Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Площадь природного пожара в Анапе увеличилась до двух тысяч «квадратов»

Кирилл Николаев

Происшествия

Площадь пожара в Анапе, где в плавнях горит камыш, увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что на тушение возгорания от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) привлечено 94 человека и 33 единицы техники, а от МЧС — 60 человек и 15 единиц техники. Угроза населенным пунктам отсутствует.

Ситуация находится на особом контроле, сообщает РИА Новости.

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МЧСвозгораниепожар
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