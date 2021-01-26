Число партнеров столичной программы льготного кредитования выросло до 14 банков

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К столичной программе кредитования бизнеса присоединились 14 банков-партнеров. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Правительство Москвы заключило новые соглашения с компаниями АО «СМП Банк», ПАО «Ак Барс Банк» и ПАО «СДМ-Банк». Число партнеров выросло до 14 компаний, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Заместитель мэра столицы добавила, что в любом из банков клиенты могут подать заявку на льготное кредитование. Также в банках-партнерах можно подать заявку на снижение ставки по уже действующим финансовым обязательствам, уточнила Наталья Сергунина.

— За прошлый год льготные займы на сумму 92 миллиарда рублей получили более 11 тысяч субъектов МСП. В ближайшие месяцы предпринимателям перечислят еще 33 миллиарда рублей по уже одобренным заявкам, — рассказала заместитель мэра.

Решение о продлении программы было принято в декабре 2020 года. Зарегистрированные в Москве компании и ИП могут воспользоваться финансовой поддержкой в течение полугода. Программу планируют закрыть 1 июля 2021 года.

— Ставка по кредитам в банках — участниках программы, взятым до 15 апреля прошлого года, при поддержке города будет снижена на шесть процентных пунктов. По займам, оформленным позднее, правительство Москвы субсидирует до восьми процентов, — пояснил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он уточнил, что итоговая годовая ставка для столичных предпринимателей может составить от трех до семи процентов.

Узнать о подробностях льготного кредитования можно в одном из банков — партнеров правительства Москвы.

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