Новый раздел появился на инвестиционном портале Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый раздел открылся на инвестиционном портале столицы. Он посвящен поддержке промышленности города. Теперь он поможет производителям найти ту площадку, где можно разместить производство. Об этом во вторник, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на данный момент в столице работает свыше 700 средний и крупных промышленных предприятий. В 2020 году в городе локализовали производство семь заводов.

— Для того, чтобы получать поддержку города предпринимателям было удобнее, на инвестиционном портале Москвы создан специальный раздел «Промышленности». Он работает наряду с другими разделами площадки, такими как «О Москве», «Бизнесу», «Имущество от города», — уточнил Ефимов.

Отмечается, что теперь представители бизнеса смогут записаться на консультацию по вопросам, которые касаются развития продуктов. Им помогут разработать концепцию, расскажут, как оформить необходимые документы, объяснят, как подключиться к инженерным сетям и встать на кадастровый учет.

Подходящий объект для бизнеса предприниматели могут подобрать с помощью интерактивной карты портала, которая содержит сведения почти о 10 тысячах объектах, передает официальный сайт мэра Москвы.

Как отметила глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, для удобства на карте расположили меню с категориями объектов. Это сможет помочь предпринимателям оперативно найти подходящее место под производство.

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