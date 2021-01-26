Москвичам рассказали, кому не нужно платить госпошлину за регистрацию права на квартиру

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Государственную пошлину за некоторые виды регистрации права на объекты недвижимости отменили с 1 января. Жителям столицы рассказали, кому больше не нужно ее оплачивать, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, нововведение касается горожан, чьи права на недвижимость наступили раньше 31 января 1998 года. В случае направления сведений о таком владельце в Единый государственный реестр недвижимости госпошлина теперь не взымается. Однако способ приобретения имущества физическим лицом может быть любой. Например, покупка, приватизация, наследование или дарение.

Пакет документов, которые нужны для получения услуги в центрах, остался прежним. Жителям необходимо предъявить паспорт гражданина РФ и правоустанавливающий документ о возникновении права собственности. .

На данный момент посетители столичных центров «Мои документы» могут получить свыше 270 государственных услуг, 98 процентов из них предоставляется по экстерриториальному принципу — независимо от места прописки. Районные офисы открыты каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

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