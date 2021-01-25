Москвичам рассказали, как проходят онлайн-консультации по жилищным вопросам

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Порядка 1,8 тысячи видеоконсультаций по жилищным вопросам провели сотрудники столичного Департамента городского имущества за три месяца работы виртуальной приемной. Данный сервис доступен для всех жителей города, которые зарегистрированы на портале mos.ru. Об этом в понедельник, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сервис экономит время жителей столицы, ведь для обращения к специалисту они больше не посещают ведомство.

— Сотрудники Департамента городского имущества в онлайн-формате консультируют по востребованным направлениям в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, например приватизации квартиры или аренде участка. Кроме того, профильные специалисты помогают решить и сложные, нетипичные ситуации, которые касаются той или иной темы, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент виртуальные консультации можно получить по 28 темам, 12 из которых касаются соблюдения земельно-имущественного законодательства, а 16 — жилищного.

Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в течение трех месяцев работы сервиса больше всего пользователей обращалось по темам, которые связаны с улучшением жилищных условий. Около 130 раз каждый месяц обращались по вопросам приватизации и деприватизации.

— Третьими по популярности стали темы, относящиеся к оформлению вторичных земельно-имущественных отношений. Речь идет, например, о внесении изменений в договор аренды нежилого помещения и земельного участка или расторжении договора аренды. За этими консультациями жители города и представители бизнеса обращались в среднем 75 раз в месяц, — уточнил Гаман.

Для записи на онлайн-консультацию пользователям портала нужно открыть каталог услуг, а затем — сервис «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». После из появившегося списка ведомств необходимо выбрать Департамент городского имущества. Затем горожанам стоит определиться с темой и указать удобные дату и время для проведения виртуальной встречи.

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