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Новый документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС снимут в Британиик
Кадр из сериала «Чернобыль» / 2019, HBO

Новый документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС снимут в Британиик

Ксения Монахова

Кино

В Великобритании запланировали съемки нового документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом заявил местный телеканал Sky.

Отмечается, что фильм будет называться «Чернобыль’ 86», его продолжительность составит 90 минут. Премьера картины запланирована на 2022 год. По предварительной информации, некоторые идеи из нашумевшего сериала Крейга Мейзина о Чернобыле, снятом для HBO, перейдут в новую ленту.

Документальный фильм будет создан на основе найденных недавно видеоархивах и информации очевидцев, которые наблюдали за страшной аварией 1986 года.

Как сообщает издание Deadline, режиссером документального фильма выступит Джеймс Джонс.

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