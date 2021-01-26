HBO снимет сериал о Гарри Поттере

Фото: «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

Американская телекомпания HBO снимет сериал по мотивам приключений волшебника Гарри Поттера. Сейчас компания вместе с владеющей франшизой киностудией Warner Bros. ищут сценаристов и обсуждают с ними идеи для нового фильма.

Отмечается, что стороны пока только ведут переговоры, никаких соглашений еще не было подписано.

Также автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг должна одобрить идею создания сериала, а потом компаниям нужно договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, которая владеет контрактом на трансляцию фильмов и разного контента, связанного с Гарри Поттером, передает журнал Hollywood Reporter.

Напомним, что серия книг о Гарри Поттере выходила с 1997 по 2007 год. По романам сняли восемь фильмов — заключительную часть разбили на две ленты. Книги были выпущены тиражом более 400 миллионов экземпляров, их перевели на 65 языков мира.

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