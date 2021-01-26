Промышленные предприятия Москвы получили миллиард рублей льготных займовв 2020 году

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

В 2020 году столичные промышленные предприятия получили от города миллиард рублей льготных займов, что на четверть больше, чем годом ранее. Об этом во вторник, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно- земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столицы предлагает займы на выгодных для предприятий условиях. Это позволяет не только поддерживать работу, но и выходить на новые рынки, обновлять производство, покупать оборудование, сырье и необходимые материалы.

— Мы постоянно дорабатываем и совершенствуем этот механизм поддержки. Его востребованность растет. В 2020 году предприятия получили девять займов на сумму один миллиард рублей, в 2019-м — на 752,8 миллиарда рублей. С 2017 года общая сумма займов для промпредприятий превысила два миллиарда рублей, — уточнил Ефимов.

Решение о выдаче займов принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Он выдает займы от 10 до 200 миллионов рублей.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в прошлом году 60 процентов займов выдали в рамках продукта «Развитие — оборотные средства». Он появился в период пандемии коронавируса и помог компаниям восполнить запасы сырья и материалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Получить займ могут предприятия, соответствующие перечню требований фонда, а также компании, которые имеют специальный статус, например статус промышленного комплекса столицы.

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