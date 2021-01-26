Новые видеоролики о Москве появились на туристическом сервисе Russpass

/ Фото: АГН «Москва»

На цифровом туристическом сервисе Russpass появились новые ролики о столице. Так, видео расскажут об особенностях архитектуры, истории и культуры города.

Уточняется, что всего будет 13 роликов. Материалы к ним были подготовлены при участии журналиста и ведущего Владимира Раевского.

Из видео горожане узнают необычные факты о столичных домах, достопримечательностях, изобретениях и событиях. Одну из видеоисторий посвятят первому московскому рейву, а другую — тому, кто придумал тетрис. Кроме того, зрители узнают об архитектурных памятниках — ажурном доме на Беговой улице, доме-мастерской Мельникова и памятнике «Рабочий и колхозница». Тем, кто любит животных, понравится видео о первых пандах в Московском зоопарке, а также ролик о прототипе скульптуры собаки на станции метрополитена «Площадь Революции».

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Также фанаты литературы оценят занимательные факты о «нехорошей квартире» из романа «Мастер и Маргарита». Кроме того, увидят ролик о «Подлинном портрете кота великого князя Московии» — рисунке, который был создан чешским художником Вацлавом Холларом в XVII веке, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Видеоистории записаны на русском и английском языках. Первые пять русскоязычных видео уже доступны в онлайн-журнале Russpass.

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