Лыжный центр спортивной базы «Лесная» реконструируют в Троицке
Реконструкция пройдет в лыжном центре на территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в Троицке. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, здание будет находиться по адресу микрорайон «В», дом 13А. Здесь разместят холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж.
— Дополнительно запланированы универсальный спортивный зал для занятий с использованием тренажеров и снарядов, методический кабинет, вендинговая зона с посадочными местами, помещения охраны и административный блок, радиорубка и кабинет врач, — цитирует Леонова официальный портал мэра Москвы.
Цоколь специалисты облицуют клинкерной плиткой, а на крыльцах положат бетонную брусчатку. Также будет реконструирована лыжная трасса, появятся площадки для занятий спортом.
Территорию базы эксперты озеленят и благоустроят. Там появится освещение, тротуары, проезды и плоскостные парковки для владельцем автомобилей.
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