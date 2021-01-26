Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лыжный центр спортивной базы «Лесная» реконструируют в Троицке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лыжный центр спортивной базы «Лесная» реконструируют в Троицке

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Троицк, микрорайон В Карта всех событий

Реконструкция пройдет в лыжном центре на территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в Троицке. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание будет находиться по адресу микрорайон «В», дом 13А. Здесь разместят холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж.

— Дополнительно запланированы универсальный спортивный зал для занятий с использованием тренажеров и снарядов, методический кабинет, вендинговая зона с посадочными местами, помещения охраны и административный блок, радиорубка и кабинет врач, — цитирует Леонова официальный портал мэра Москвы.

Цоколь специалисты облицуют клинкерной плиткой, а на крыльцах положат бетонную брусчатку. Также будет реконструирована лыжная трасса, появятся площадки для занятий спортом.

Территорию базы эксперты озеленят и благоустроят. Там появится освещение, тротуары, проезды и плоскостные парковки для владельцем автомобилей.

Читайте также: Школу на 550 человек построят на юго-востоке Москвы

реконструкцияТроицклыжная трасса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте