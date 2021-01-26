Лыжный центр спортивной базы «Лесная» реконструируют в Троицке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Троицк, микрорайон В Карта всех событий

Реконструкция пройдет в лыжном центре на территории спортивно-оздоровительной базы «Лесная» в Троицке. Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание будет находиться по адресу микрорайон «В», дом 13А. Здесь разместят холл, гардероб, мужские и женские раздевалки, помещения проката инвентаря и ремонта лыж.

— Дополнительно запланированы универсальный спортивный зал для занятий с использованием тренажеров и снарядов, методический кабинет, вендинговая зона с посадочными местами, помещения охраны и административный блок, радиорубка и кабинет врач, — цитирует Леонова официальный портал мэра Москвы.

Цоколь специалисты облицуют клинкерной плиткой, а на крыльцах положат бетонную брусчатку. Также будет реконструирована лыжная трасса, появятся площадки для занятий спортом.

Территорию базы эксперты озеленят и благоустроят. Там появится освещение, тротуары, проезды и плоскостные парковки для владельцем автомобилей.

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