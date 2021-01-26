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Жителям столицы рассказали, как получить разрешение на работу такси онлайн
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, как получить разрешение на работу такси онлайн

Юлия Ямпольская

Город

С 25 января 2021 года разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в столице можно не только оформить, но и получить онлайн в личном кабинете на портале мэра Москвы. Для работы с кабинетом нужна электронная подпись.

Так, заявления могут подать только индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые зарегистрированы официально.

Прекратить действия разрешения может столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры без получения информации от Федеральной налоговой службы и МВД. Данная мера поможет бороться с нелегальными перевозчиками или компаниями, деятельность которых ранее запретил суд.

Для того, чтобы получить разрешение на деятельность такси, необходимо подтвердить квалифицированной электронной подписью. Кроме того, нужно приложить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации транспортного средства, договор лизинга или аренды автомобиля, а также доверенность, в случае, если обращается представитель заявителя, передает официальный сайт мэра столицы.

Статус поданного заявления можно отслеживать в личном кабинете. Там появится и файл с документом, когда он будет готов. Его необходимо обязательно распечатать.

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