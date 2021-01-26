Столица сохранила инвестиционный уровень кредитного рейтинга

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Limited оценивает темп снижения экономики Москвы на уровне порядка четырех процентов. В 2021 году ее рост будет происходить быстрее, чем в среднем по России. Об этом во вторник, 26 января, сообщает официальный портал мэра столицы.

Отмечается, что для финансирования инвестиционных проектов в этом году Москва планирует прибегнуть к заимствованиям, фактический объем которых определится результатами исполнения бюджета, а также его потребностью в заемных источниках. Однако фактические бюджетные показатели столицы обычно оказываются лучше, чем параметры прогнозов.

По словам главы Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, на данный момент город остается привлекательным для российских и зарубежных инвесторов. Несмотря на пандемию коронавируса, за 2020 год рост инвестиций составил порядка двух процентов.

— Адресная поддержка наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также горожан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволила смягчить негативные последствия кризиса, не допустить роста напряженности на рынке труда. В непростых условиях удалось сохранить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы Москвы, — уточнила Зяббарова.

Она также добавила, что в столице продолжат строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые способны улучшить повседневную жизнь горожан.

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