Прием заявок на участие в бизнес-акселераторе для сферы бытовых услуг начался в Москве

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

В столице начался прием заявок на участие в бизнес-акселераторе для предприятий сферы бытовых услуг. Так, пройти программу развития бизнеса смогут работники мастерских и ателье, прачечных и химчисток, тату-салонов, автомастерских, предприятий по ремонту и техническому обслуживанию, служб доставки, проката и аренды, клининговых организаций.

Кроме того, к участию в акселераторе пригласили компании, которые оказывают услуги по дизайну интерьеров и ремонту квартир, уходу за животными, подбору домашнего персонала, консьерж-сервису, а также оказанию ритуальных услуг.

По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в рамках бизнес-акселератора участники разберут свои кейсы на индивидуальных встречах с экспертами.

— В акселераторах приняли участие около 200 предпринимателей, работающих в сфере туризма, фешен-бизнеса, общественного питания и спорта, а также социально ориентированные предприятия, — уточнил Фурсин.

Программа продлится в течение семи недель в очном и онлайн-форматах. Участников ждут мастер-классы, воркшопы, коллективные и индивидуальные встречи с наставниками. В конце акселератора предприниматели представят результаты своей работы специалистам, потенциальным инвесторам и партнерам, сообщает официальный портал мэра Москвы.

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