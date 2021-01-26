Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новая онлайн-экскурсия об испанских художниках появилась на платформе #Москвастобой
Фото: freepik.com

Новая онлайн-экскурсия об испанских художниках появилась на платформе #Москвастобой

Юлия Ямпольская

Город

На медиаплатформе #Москвастобой появилась новая онлайн-экскурсия, которая посвящена творчеству двух легендарных испанских художников — Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Запись тура была сделана на выставке «Дали и Пикассо».

Свыше 250 экспонатов представлено на выставке. Участников ожидает знакомство с образом тающих часов, которые встречаются в произведениях Дали. Впервые мастер использовал данный образ в одной из самых известных своих картин — «Постоянстве памяти» (1934).

Еще одной повторяющейся деталью в работах Сальвадора Дали является слоны на комариных ножках. Впервые такой мотив появился на картине «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), а потом на полотне «Слоны» (1948).

На картинах сюрреалиста также часто встречается Гала — его супруга, муза и модель. На протяжении всей жизни Сальвадор боготворил жену, которая контролировала все финансовые дела художника, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожанам расскажут историю любви эпатажной пары Дали и раскроют личность женщины, которая была основным источником вдохновения мастера. Также они узнают о скульптуре «Женщина в огне» (1980), портрете самого Сальвадора (1968) и многом другом.

Читайте также: Новые видеоролики о Москве появились на туристическом сервисе Russpass

Пабло ПикассоМоскваСальвадор Дали
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Мама, получи лицензию на воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На вашингтонском фронте без перемен

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Всех излечит, исцелит телевизор-Айболит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Со счастьем у людей по-прежнему проблемы

Виктор Садовничий
Виктор Садовничий

Долина, Мастер и Ноев ковчег: чем удивит МГУ

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Владимир Высоцкий: живи и терпи

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Грибы, трава, плесень: что растет внутри человека

Все мнения
О проекте