Новая онлайн-экскурсия об испанских художниках появилась на платформе #Москвастобой

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На медиаплатформе #Москвастобой появилась новая онлайн-экскурсия, которая посвящена творчеству двух легендарных испанских художников — Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Запись тура была сделана на выставке «Дали и Пикассо».

Свыше 250 экспонатов представлено на выставке. Участников ожидает знакомство с образом тающих часов, которые встречаются в произведениях Дали. Впервые мастер использовал данный образ в одной из самых известных своих картин — «Постоянстве памяти» (1934).

Еще одной повторяющейся деталью в работах Сальвадора Дали является слоны на комариных ножках. Впервые такой мотив появился на картине «Сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения» (1944), а потом на полотне «Слоны» (1948).

На картинах сюрреалиста также часто встречается Гала — его супруга, муза и модель. На протяжении всей жизни Сальвадор боготворил жену, которая контролировала все финансовые дела художника, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожанам расскажут историю любви эпатажной пары Дали и раскроют личность женщины, которая была основным источником вдохновения мастера. Также они узнают о скульптуре «Женщина в огне» (1980), портрете самого Сальвадора (1968) и многом другом.

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