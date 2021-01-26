Новый сезон работы школы социального волонтерства стартовал в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Школа социального волонтерства снова открывается в московском центре «Моя карьера». Об этом во вторник, 26 января, сообщил глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

По его словам, в 2020 году свыше двух тысяч жителей прошли занятия и познакомились с основами добровольческой помощи.

— Совместно с партнерскими некоммерческими организациями мы предоставляем возможность каждому человеку, кто чувствует в себе потребность помогать, выбрать для себя надежную организацию для добрых дел. В то же время НКО получают подготовленных помощников, нацеленных на ответственную работу, — уточнил Стружак.

Кроме того, он добавил, что учащиеся принимают участие в различных тренингах и семинарах, которые проводятся специалистами волонтерского движения. Там они делятся опытом, рассказывают о помощи людям и говорят о ресурсах, которые есть у добровольцев.

Знания, которые участники получат в школе волонтерства, помогут новичкам принять осознанное решение помогать окружающим. Один из слушателей предыдущих курсов Алексей Малахов рассказал, что полученный опыт и знания придали ему уверенности в пути, который он выбрал.

— Когда я узнал о школе, то записался на занятие и не пожалел. Там я получил много полезной информации о специфике работы добровольцев в различных учреждениях, о тонкостях общения с проживающими в интернатах. Это был важный опыт, который, уверен, мне пригодится в будущем, — цитирует Малахова официальный портал мэра столицы.

Для руководителей и сотрудников некоммерческих организаций проводят вебинары, где специалисты НКО рассказывают о своих волонтерских проектах и программах, а также отвечают на актуальные вопросы. Ближайшее занятие в школе запланировано на 26 января.

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