«Аппетитная»: Самойлова впечатлила поклонников новыми снимками в купальнике

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Модель и блогер Оксана Самойлова в очередной раз восхитила поклонников стройной фигурой в купальнике. Рэпер Джиган опубликовал в соцсетях совместное фото с женой с отдыха у океана.

На новом фото супруги, взявшись за руки, прогуливаются по пляжу. На Джигане надеты шорты красного цвета. Его супруга позирует в открытом белом купальнике, демонстрирующем идеальные формы многодетной мамы.

Подписчики Instagram-аккаунта музыканта положительно оценили фигуру его супруги и оставили множество восхищенных комментариев.

«Удивительно, что, родив столько детей, можно остаться такой фигуристой»; «Великолепная фигура у Самойловой стала, аппетитная необычайно»; «Необычайная красотка!» — написали фолловеры.

Ранее Джиган опубликовал фото с женой и четырьмя детьми из отпуска на Мальдивах, где держит всю семью на своих руках и плечах.

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