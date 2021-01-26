МВД выявило крупный незаконный игорный бизнес на территории России

Фото: МВД Медиа

Сотрудники МВД России пресекли деятельность преступной организации, которая занималась игорным бизнесом. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 26 января.

Уточняется, что преступники использовали игорное оборудование, систему экспресс-майнинга и интернет. Роли каждого участника организации были строго распределены.

По предварительной информации, доход от незаконного бизнеса превысил 100 миллионов рублей.

В СК по Республике Мордовии возбудили уголовные дела. В рамках расследования были задержаны 11 подозреваемых. Шестеро из них находятся под стражей.

Полицейские вместе с росгвардейцами провели свыше 30 обысков в офисных, складских и жилых помещениях, которые располагаются в Москве, Московской и Пензенской областях и в Республике Мордовия.

Изъяты документы, оборудование, а также свыше 4,5 миллиона рублей, добавила Ирина Волк.

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